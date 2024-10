Caracciolo: Gabriele Amicarelli nuovo direttore di presidio, riparte la sfida dei servizi sanitari

La notizia attende solo l’ufficialità, ma l’incarico sembra ormai deciso: il dottor Gabriele Amicarelli è il nuovo direttore sanitario facente funzioni del presidio ospedaliero San Francesco Caracciolo. Il tutto in attesa dell’avviso pubblico dell’Asrem. Amicarelli, che fino a poco tempo fa ricopriva il ruolo di direttore sanitario presso l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, succede a Wilma Sferra, andata in pensione lo scorso agosto. Con i suoi 66 anni, il dottor Amicarelli, medico chirurgo e agopunturista, porta con sé un bagaglio di esperienze significative, molte delle quali maturate proprio presso il ‘Caracciolo’. In passato, infatti, ha già lavorato nella struttura di confine come responsabile del Servizio per le tossicodipendenze (Sert), dimostrando un forte legame con il territorio.

La sua nomina rappresenta un passo importante per colmare un vuoto gestionale che pesava sull’organizzazione sanitaria locale, un settore che necessita di particolare attenzione a causa delle specifiche esigenze della popolazione, caratterizzata in gran parte da anziani. La nomina di Amicarelli non è solo un cambio di vertice, ma un’opportunità per rilanciare e potenziare l’offerta sanitaria in un’area che da anni lotta contro le difficoltà legate alla carenza di risorse e al crescente isolamento delle strutture sanitarie periferiche.