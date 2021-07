Caracciolo, in Medicina arriva un nuovo medico e altri 4 hanno dato disponibilità

Timidi segnali positivi alla vigilia di mesi dove l’alto Molise raddoppierà i residenti. Sono quelli che arrivano dall’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ dove in arrivo un medico nel reparto di Medicina.

E’ quanto annuncia l’Asrem che con un delibera rende noto l’assunzione a tempo determinato del dottor Franco Paolini. Il camice bianco abruzzese è infatti risultato il primo in graduatoria nell’avviso pubblico diramato dall’azienda sanitaria molisana dove inoltre figurano altri due medici (Virginia D’Abrosca e Ilenia Patano) e altrettanti specializzandi (Dora Maria Pasquale e Gelsomina Rozza). Paolini, da quanto si evince dal nuovo provvedimento, prenderà subito servizio al ‘Caracciolo’, struttura nella quale perdura la problematica della carenza del personale.

Volendo essere ottimisti l’arrivo del nuovo medico rappresenta un messaggio che fa ben sperare per il futuro a patto di iniziare una seria politica di investimenti e programmazione sull’unico presidio ospedaliero di montagna in regione. Un ospedale, quello di Agnone, negli ultimi anni depauperato di servizi essenziali, ma allo stesso tempo riconosciuto dal governo centrale come struttura di area particolarmente disagiata. Una identificazione che al momento resta solo sulla carta. Infatti, nella struttura mancano, o meglio tagliati indiscriminatamente, reparti (vedi Chirurgia, Ginecologia-Ostetricia, Otorinolaringoiatria) e ambulatori (Ortopedia). Dopodiché emblematico il caso dell’obsoleta Tac a 16 strati che a distanza di anni e malgrado numerosi appelli non si riesce a sostituire con un nuovo e più moderno apparecchio.

Senza rimarcare il mancato utilizzo delle sale operatorie costate fior di quattrini che con interventi in Day – surgery potrebbero allievare le antipatiche liste d’attesa. A riguardo qualche novità importante potrebbe scaturire da settembre, ma per il momento il neo direttore sanitario Celestino Sassi preferisce tenere la bocca cucita.

Resta l’arrivo di un nuovo medico che non sarà la panacea di tutti i mali, ma di questi tempi è senz’altro una notizia.