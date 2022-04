In 80mila dal Papa, anche da Belmonte del Sannio, Schiavi e Castiglione Messer Marino

In mezzo agli oltre ottantamila ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno riempito il cuore di Roma per incontrare il Papa, anche il gruppo parrocchiale di Belmonte del Sannio guidato da don Francesco Martino. Anche la piccola parrocchia di Belmonte, infatti, ha preso parte all’incontro al quale è stato dato il nome “Seguimi” organizzato dalla Pastorale giovanile della Cei e pensato come «momento di rinascita, per i giovani, dopo due anni di pandemia».

Il Pontefice regnante ha calorosamente salutato i giovani riuniti: «Benvenuti, grazie di essere qui. Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della vostra presenza, dei vostri volti e del vostro entusiasmo. Due anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla pandemia. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case davanti al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. Sono passati due anni, con la piazza vuota. La piazza ha sofferto il digiuno e oggi è piena di voi. – ha proseguito Papa Francesco – Oggi, grazie a Dio, siete qui, insieme, venuti da ogni parte d’Italia, nell’abbraccio di questa piazza e nella gioia della Pasqua che abbiamo appena celebrato». Il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, ha rivolto ai giovani un saluto commosso: «Un vecchio di ottant’anni come me, davanti a uno spettacolo del genere mormora con le lacrime agli occhi “Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace”». Tra gli ottantamila di piazza San Pietro, oltre ai ragazzi di Belmonte, anche quelli di Agnone, Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo.