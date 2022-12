Carambola di auto sulla tangenziale: quattro veicoli coinvolti, cinque feriti

Quattro auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto poco fa sulla tangenziale est di Campobasso, al Km 3.400. Fortunatamente nessuno dei cinque feriti, presi in cura da personale 118 intervenuto, è rimasto incastrato nelle auto incidentate. Sul posto sta operando una squadra di Vigili del fuoco del comando cittadino per le necessarie operazioni di messa in sicurezza dell’area. Per quanto di propria competenza è giunta sul posto una volante della Polstrada e uomini della Polizia municipale del capoluogo che stanno deviando il traffico atteso che la strada dovrà restare chiusa per permettere agli operatori di agire in sicurezza.

