Carburanti, cambio di gestione al distributore Eni di Agnone

Cambio di gestione alla storica pompa di carburanti ex Agip di Agnone. A Ciccorelli-Di Pasquo che per mezzo secolo, era il 9 settembre del 1971 quando aprirono i battenti, hanno assicurato il servizio, subentra la società ‘Eni Carburanti Agnone’, la quale proprio oggi ha iniziato la nuova attività. Nella stazione di via Aquilonia, oltre al rifornimento di diesel e benzina, gli utenti del territorio potranno giovare di un nuovo servizio, ovvero quello del pagamento dei bollettini postali premarcati.

Correlati