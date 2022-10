Carenza idrica, la rabbia dei cittadini: “In un paese circondato da sorgenti situazione insopportabile”

Il Comune di Agnone “taglia” la fornitura idrica nelle ore serali e notturne. E’ l’ultima comunicazione che giunge da Palazzo Verdi, sede municipale, che avverte non solo l’interruzione dell’acqua dalle ore 22 alle 6 del mattino, ma raccomanda l’utenza ad un “utilizzo responsabile dell’uso dell’acqua” come se le maggiori responsabilità fossero esclusivamente dei cittadini e non delle tubazioni fatiscenti e delle continue perdite spesso non monitorate da parte dei tecnici comunali.

“A causa della diminuzione della portata di acqua dalla condotta di adduzione di Molise Acque – spiegano dal Comune – l’erogazione idrica sarà sospesa nelle ore serali e notturne, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Saranno interessate dalla problematica tutte le zone del Comune tranne alcune zone del centro storico in quanto attinge a una diversa condotta idrica.Si comunica, inoltre, che durante le ore successive al ripristino, l’erogazione idrica potrebbe essere carente e discontinua ed avere problematiche connesse alla regolare distribuzione.Con le sorgenti in sofferenza a causa di un inverno senza nevicate diventa ancora più importante non sprecare l’acqua. Si chiede pertanto – concludono – di utilizzare l’erogazione idrica in maniera consapevole e responsabile”.

Appare inverosimile che ancora nel mese di ottobre, un Comune in quota e circondato da sorgenti – il commento di alcuni cittadini – possa verificarsi un simile disservizi. Difficile dargli torto…