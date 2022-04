Caro bollette, la situazione in Molise e i consigli come risparmiare

Il caro bollette è un problema a cui il governo sta cercando di far fronte tramite apposite misure. In particolare, sono state previste risorse utili a evitare gli aumenti, oltre ad esser state messe in atto strategie per il raggiungimento dello scopo.

In particolare, sono stati stanziati 3 miliardi con i quali verranno sostenuti gli oneri sull’elettricità (per imprese e per gli “utenti domestici”) e 590 milioni di euro destinati a far sì che l’IVA, relativamente al gas, venga diminuita del 5%.

Per quanto invece concerne il bonus sociale per le famiglie, sono stati previsti 500 milioni di euro, mentre è stato deciso per uno sconto sulle bollette per coloro che si trovano in situazioni di disagio.

La situazione in Molise

La crisi che ha investito il mercato energetico del nostro paese è ormai evidente e innegabile. L’impennata dei costi relativi all’energia ha indotto innumerevoli famiglie a cercare di limitare il più possibile i consumi (sia di gas che di energia elettrica), così come si evince dalle indagini di settore.

Per quanto riguarda la situazione del Molise, essa non è differente da quella della maggior parte delle regioni d’Italia, seppur possegga percentuali di spese e di consumi diverse.

Relativamente all’energia elettrica, il Molise ha ridotto il suo consumo del 2% a famiglia, mentre è arrivato al 4% per ciò che concerne il consumo del gas. Misure, d’altro canto, che si sono rese indispensabili per far fronte allo stato di crisi.

In linea generale, il Molise ha sostenuto costi medi per famiglia pari a 545 euro e ha registrato una diminuzione pari all’11% rispetto alle spese del mese di ottobre. Se si considera poi la spesa media annuale per luce e gas, il Molise ha raggiunto quota 691 euro, 6 punti percentuali in meno rispetto ad ottobre 2021.

Limitare i consumi non rappresenta però l’unica opzione per contrastare l’aumento dei costi dell’energia. Per ridurre le spese in bolletta, molti italiani sono passati al Mercato Libero, che consente un risparmio annuale medio di 75 euro su luce e gas.

In questo contesto, il Molise è una delle regioni dove si registra un minor risparmio sulla luce: nel mese di febbraio è stato all’incirca di 23 euro. Riguardo al consumo di gas, invece, rientra senz’altro tra le regioni in cui si sono registrati risparmi più elevati, con una media del 7%.

I consigli per risparmiare

Alla luce della situazione in Italia relativa al caro bollette, vediamo adesso alcuni consigli utili per risparmiare.

Usare gli elettrodomestici in maniera intelligente. Basti pensare al fatto che alcuni di essi consumano molto di più di altri (come, ad esempio, determinate tipologie di forni elettrici).





Scegliere un fornitore conveniente per luce e gas, consultando le diverse soluzioni proposte sul web tenendo a mente le proprie abitudini di consumo e il budget mensile a disposizione.





Evitare il più possibile gli sprechi, e quindi non tenere acceso un elettrodomestico se nessuno lo sta usando.





Optare per lampadine a risparmio di energia (come quelle a LED), che riducono del 90% i consumi rispetto a quelle vecchie e del 70% rispetto a quelle fluorescenti.





Tenere d’occhio la classe energetica: gli elettrodomestici con efficienza elevata consumeranno meno.





Fare attenzione ad usare in modo corretto il gas all’interno della cucina. Il che significa, ad esempio, diminuire le tempistiche di cottura degli alimenti tramite metodi alternativi.





Usufruire della tariffa per i residenti. Nel caso in cui si risultasse erroneamente come non residente, si può modificare la tipologia contrattuale compilando ed inviando un apposito modulo al proprio fornitore di energia.





Pagare con addebito diretto sul conto corrente, che consentirà di risparmiare 1,50 euro su ogni bolletta.