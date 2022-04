Fondi a sostegno del comparto agricolo e truffe, denunciati sei imprenditori

L’azione di contrasto agli illeciti percepimenti di fondi dell’Unione Europea erogati a sostegno del comparto agricolo, condotta dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, ha portato alla denuncia di sei imprenditori agricoli, operanti in diverse aree del territorio nazionale, responsabili dei reati di “indebita percezione di erogazioni ai danni dell’UE” e “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”. Gli agricoltori, attestando falsamente la disponibilità titolata di terreni di proprietà dello Stato (ISMEA) o di terzi privati, e il possesso di requisiti previsti per la presentazione delle domande di aiuto all’Agenzia per l’erogazione dei fondi in agricoltura, hanno indebitamente percepito circa 120 mila euro. Eseguiti provvedimenti di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni mobili e immobili per un importo complessivo di 619 mila € a carico di 18 persone.

