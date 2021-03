Carovana di camper dalla Sicilia nel Vastese per fare gli arrotini, raffica di sanzioni

Controlli dei carabinieri per il contrasto della pandemia da CoViD-19: carovana di arrotini siciliani sanzionata alla marina di Casalbordino.

L’attività preventiva dei carabinieri della compagnia di Ortona per il rispetto delle norme di comportamento per il contrasto della pandemia da CoViD-19 prosegue con servizi perlustrativi dedicati. Domenica mattina i carabinieri della stazione di Casalbordino hanno individuato una corposa carovana composta da cinque veicoli tra camper e caravan che si era accampata in un’area verde della marina. Al termine dei controlli svolti con l’ausilio di un equipaggio dell’aliquota Radiomobile sono stati identificati i circa venti componenti, tutti provenienti da diversi comuni della Sicilia. Alcuni sono rientrati alla spicciolata a bordo delle loro auto perché richiamati dai familiari.

Alla richiesta dei carabinieri di spiegare i motivi del loro spostamento fuori dalla regione di residenza, hanno tutti dichiarato di svolgere il mestiere di arrotino in forma itinerante e di avere intenzione di spostarsi nei paesi limitrofi in cerca di lavoro; sulle auto appena rientrate avevano infatti i classici megafoni per richiamare l’attenzione di possibili clienti. Alla richiesta di esibire le relative attestazioni di lavoro regolare, hanno tergiversato e dopo essere stati sanzionati per l’inosservanza del divieto di spostamento in altre regioni si sono allontanati.