Divieto di assembramento in piazza, la Polizia presidia le strade di accesso

Anche in questo fine settimana sono in atto a Pescara, i servizi di controllo per il rispetto delle norme nazionali e locali anti covid-19. Al dispositivo partecipano la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto. Particolare attenzione viene dedicata alle tre piazze nel centro della città (piazza Muzii, piazza Sacro Cuore e piazza della Rinascita) nelle quali il sindaco ha vietato ogni tipo di stazionamento e alle vie di accesso al capoluogo. Nella foto, un posto di controllo della Polizia in viale Primo Vere.

