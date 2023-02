Castiglione apre alle ciaspolate, primo evento con il Cai Atessa e a seguire “sagne a lu cuttur”

«Siamo invitati dall’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino alla loro prima ciaspolata». L’annuncio è della presidente del Cai sezione di Atessa, Giuseppina Zaccardi, originaria proprio di Castiglione Messer Marino.

Il Comune di Castiglione, dunque, fiuta le interessanti opportunità turistiche che può dare l’attività all’aria aperta con le ciaspole. Una forma di fruizione della neve, della montagna e del territorio, adatta a tutte le età e tutte le tasche, un turismo lento che permette di assaporare la vera essenza del bosco e dei monti, immergendosi letteralmente nella natura.

«Il percorso non sarà troppo impegnativo. – spiega ancora la presidente Zaccardi – Daremo tutti i dettagli giovedì, dopo la ricognizione sul posto. Abbigliamento e materiali individuali indispensabili: scarponcini da trekking e ciaspole obbligatori, giacca a vento, cappello, guanti e quanto necessario per eventuale pioggia o nevischio. Dopo la ciaspolata condivideremo il pranzo e assaggeremo inoltre le famose “sagne a lu cuttur“. Potete dare le vostre adesioni al mio numero 338 2926188». L’appuntamento è per sabato 18 febbraio.