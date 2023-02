Vertice al Ministero, un’altra occasione sprecata per il ponte Sente

Un’altra occasione sprecata per il ponte Sente. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, colui che da senatore presentò la prima interrogazione parlamentare sulla situazione del viadotto all’allora ministro Toninelli, ha preso parte, nei giorni scorsi, ad un incontro convocato dal Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, presso la sede del Ministero, a Roma.

Marsilio ha riferito di aver chiesto al Ministro, in tema di interventi di messa in sicurezza dei viadotti, in particolare quelli sulla rete autostradale, «di intervenire su alcune norme che oggi ci costringono a fare troppi cantieri, tutti insieme, su tratte con traffico intenso. Con il risultato che, per eliminare un rischio potenziale, si crea un rischio molto concreto che continua a produrre morti sulle nostre strade». «Ringrazio il Ministro Salvini per aver dato subito seguito alla mia precedente richiesta, e del Presidente delle Marche Acquaroli, di affrontare al più presto il tema della pericolosità della A14 e più in generale della fragilità di questa importante infrastruttura autostradale che, servendo da collegamento per l’intera costa adriatica, ha urgentemente bisogno della realizzazione di una terza corsia». Un accenno al viadotto Sente, chiuso da quasi cinque anni? Nemmeno a pensarci.

«Dobbiamo infatti pretendere che anche l’Abruzzo possa usufruire di infrastrutture degne del 21° secolo e che possa guardare al futuro con un sistema stradale e ferroviario capaci di sostenere il traffico e di permettere a cittadini e aziende di poter vivere e prosperare sul nostro territorio con lo stesso diritto di mobilità garantito sulla costa tirrenica» ha concluso Marsilio. A suo avviso, evidentemente, il viadotto che collega l’Alto Molise e l’Alto Vastese non rientra in quella casistica e non è così strategico come invece crede e spera la popolazione residente.