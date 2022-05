Castiglione verso il voto: scontro a tre per la fascia tricolore da sindaco

Si profila un “triello”, uno scontro a tre appunto, a Castiglione Messer Marino, per la conquista della fascia tricolore da sindaco. Bocche cucite e ultimi ritocchi per approntare le liste da parte di tutti gli schieramenti in campo, ma le indiscrezioni della vigilia circolano e giungono in redazione e spuntano i nomi di quelli che, salvo tatticismi dell’ultima ora, dovrebbero essere i tre candidati alla carica di primo cittadino. Due di centrodestra, almeno sulla carta e uno, o meglio una, trattandosi di una donna, di centrosinistra.

Il sindaco in carica, Felice Magnacca

Felice Magnacca, sindaco uscente di Castiglione Messer Marino, che nel corso del quinquennio appena trascorso ha visto perdere pezzi importanti della sua maggioranza, dovrà vedersela, dunque, con due sfidanti, uno da destra e l’altra da sinistra. La pediatra Silvana Di Palma, che ha già avuto una esperienza elettorale essendosi candidata con il Pd alle regionali, pare abbia sciolto la riserva accettando di correre come candidata sindaco alla guida di una lista composta da diverse donne.

La pediatra Silvana Di Palma, probabile candidata sindaco del centrosinistra

I maggiori problemi per il sindaco uscente, tuttavia, potrebbero arrivare proprio da destra, dall’altro sfidante. Sin dalle prime ore si è parlato di un giovane professionista e quando mancano ormai pochi giorni alla presentazione delle liste il nome dato per certo è quello dell’ingegnere Raffaele Tatangelo.

L’ingegnere Raffaele Tatangelo

Il giovane professionista, che per motivi di lavoro vive altrove, non a Castiglione Messer Marino, sarebbe a capo di una lista composta e appoggiata anche da “pezzi” fuoriusciti dalla maggioranza che ha guidato il Comune negli ultimi cinque anni. Siamo, è opportuno ribadirlo, nel campo delle indiscrezioni, che verranno confermate o smentite nei prossimi giorni, quando le liste saranno depositate ufficialmente in municipio.

Francesco Bottone