“Centuria”, l’avamposto italiano del tiro di precisione con Victrix Armaments

L’armeria “Il Tempio di Ares” di Chieti Scalo è partner del primo workshop italiano del tiro di precisione in collaborazione con Victrix Armaments. L’evento, unico nel suo genere in Italia, è denominato “Centuria” ed, appunto, è il primo workshop italiano del tiro di precisione.

Victrix Armaments e Rome Accessories aprono le proprie porte per ospitare gli appassionati di questa disciplina sportiva, il 25, 26 e 27 giugno 2021 presso il poligono “Le Arcate” di Colle Salvetti in provincia di Livorno, in compagnia dei brand più rappresentativi dell’intero settore.

Il prossimo 25 giugno parte dunque “Centuria” «l’avamposto italiano del tiro di precisione». Tre giorni di prove di carabine Victrix Armaments, a disposizione dei tiratori iscritti, su diversi stage di tiro, dai 50 ai 600 metri, con più piazzole per ogni stage. Un appuntamento unico nel suo genere in Italia, interamente dedicato allo sport con armi da fuoco, arricchito da un villaggio espositivo riservato agli stand dei marchi più famosi del tiro di precisione.



La partecipazione al workshop ha un costo di 20 €, e comprende un Victrix Family Kit (borraccia, bracciale, patch, penna, borsa shopper, adesivi e badge ufficiale dell’evento) e una prima Prova Sparo.

Ogni prova ha una durata massima di 10 minuti, entro i quali si possono utilizzare 5 colpi. Le prove successive alla prima avranno un costo di 5 € ognuna e dovranno essere prenotate sul posto.

«Per chi si iscrive tramite la nostra armeria sono previste prove gratuite delle armi» spiega il titolare dell’armeria “Il Tempio di Ares“. Per informazioni e prenotazioni 0871 540404 oppure info@aresarmi.it