Il gol più bello di Franco Sosa: il sì ad Agnone alla sua dolce metà Antonela

Sposi ad Agnone. Franco Sosa, attaccante argentino, in forza all’Olympia, questa mattina, nella sala giunta del Comune altomolisano, ha promesso amore eterno alla sua dolce metà, Antonela Rojas. Con rito civile, ad unirli in matrimonio il sindaco Daniele Saia. Testimoni di nozze il tecnico ed ex difensore del Napoli, Erminio Rullo e il connazionale e compagno di reparto, il centravanti, Federico Amaya. A Franco e Antonela i migliori auguri dalla redazione de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese.

