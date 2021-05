Cerbaso a Udine a rappresentare i caduti agnonesi della Grande Guerra

Ieri mattina, in Piazza Libertà ad Udine, si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime della Grande Guerra. Alla manifestazione erano presenti numerosi Sindaci o loro delegati da tutta Italia che si sono recati nel centro friulano per ritirare delle attestazioni consegnate dal “Comitato d’Onore Albo d’Oro Grande Guerra”. La consigliera Michela Cerbaso ha avuto modo di ritirare l’attestato di benemerenza consegnato al Comune di Agnone «per aver saputo promuovere, con grande sensibilità nel corso degli anni, attività intese ad onorare la memoria dei soldati caduti nel conflitto della Prima Guerra Mondiale». «Fra i numerosi caduti nel corso del Primo Conflitto Mondiale c’erano anche i nostri concittadini agnonesi che sono stati chiamati a combattere in trincee lontane e che lì hanno perso la vita. – ha spiegato la consigliera di maggioranza Cerbaso – A Udine, in una delle terre più colpite dalla Grande Guerra, è stato reso omaggio a loro e alle loro famiglie. Un momento ufficiale per onorare la loro memoria e per ricordare il dolore che il conflitto ha generato».

