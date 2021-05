Molise in zona bianca: ecco tutte le riaperture

A partire da oggi, il Molise è ufficialmente in zona bianca. Non è previsto alcun orario di coprifuoco, ma permane l’obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale per evitare assembramenti. Permane anche l’obbligo di usare la mascherina: all’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici. Inoltre, con ordinanza n.14 del 30/05/2021 e facendo riferimento alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, il Presidente della Giunta Regionale Donato Toma ha disposto la riapertura delle seguenti attività:

attività di ristorazione, anche in luogo chiuso;

attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti;- attività dei centri benessere;

attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

attività dei parchi tematici e di divertimento;

attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021;

corsi di formazione pubblici e privati in presenza;

svolgimento in presenza di fiere;

attività dei centri termali