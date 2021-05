San Pietro Avellana, viaggio tra i misteri dell’archeologia dell’alto Molise

Una giornata dedicata al patrimonio culturale del territorio con visite guidate alla sezione archeologica del museo e laboratori didattici per bambini. E’ quella organizzata per il 6 giugno dall’associazione ‘Dedalo’ in collaborazione con il Comune di San Pietro Avellana al museo dell’Alto Molise.

Il programma prevede: visite guidate alla sezione archeologica, un viaggio alla scoperta dei ricchi corredi funerari dell’età del Ferro e delle testimonianze archeologiche del territorio comunale.

Ed ancora, gli organizzatori hanno messo in campo “I colori della preistoria”,un viaggio tra tecniche artistiche, materiali e strumenti dell’uomo preistorico, riservato ai bambini tra 8 e i 12 anni.

Per info: Dedalo – archeologia e cultura – aps.dedalo@gmail.com – 346.8395325-339. 8909917 (anche Whatsapp)

Attività gratuite eccetto il costo del biglietto d’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria. All’interno delle sale è obbligatorio l’uso della mascherina. Domenica 6 Giugno il museo sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/965223154292259