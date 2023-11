Cerca tartufi senza tesserino, maxi multa per uomo di Belmonte del Sannio ‘beccato’ in agro di Capracotta

Una pattuglia di carabinieri forestali del Nucleo di Capracotta ha sorpreso, in località “La Crocetta”, un residente di Belmonte del Sannio intento a ricercare abusivamente tartufi bianchi. Il controllo ha messo in luce, infatti, che l’uomo non possedeva il tesserino d’idoneità rilasciato dall’amministrazione regionale ed era già stato sanzionato per questa medesima violazione alcuni mesi fa nell’agro del Comune di Agnone. Per di più esercitava la ricerca con l’impiego di tre cani, sebbene la norma di legge stabilisca un massimo di due, uno dei quali non è risultato iscritto all’anagrafe canina regionale. Per questa serie di violazioni dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 8500 euro.

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia assicura che «i controlli territoriali volti al contrasto degli illeciti in materia di ricerca e raccolta di funghi e tartufi saranno intensificati. La raccolta di funghi epigei e tartufi, qualora venga effettuata senza l’osservanza delle norme previste, può arrecare danni all’integrità degli ecosistemi. Essi infatti svolgono un ruolo importantissimo per il nutrimento di molti alberi con i quali vivono a stretto contatto, che può essere compromesso da raccolte illegali, indiscriminate e non sostenibili».