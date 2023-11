Il libro di Tiziana Magnacca per finanziare la ricerca sulle patologie neonatali, presentazione a Castiglione

Un sabato pomeriggio dedicato alla cultura, ma soprattutto alla solidarietà quello proposto dalla ex sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca, nel suo paese d’origine, Castiglione Messer Marino. E’ previsto infatti per il pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, presso il bar “Messercaffè” di Castiglione, la presentazione del libro scritto dall’amministratrice e avvocato Tiziana Magnacca, dal titolo “Come goccia su una foglia. Lettere a mia madre“, per i tipi di Gutemberg edizioni 2023 e con la prefazione curata da un big della politica nazionale, Gianni Letta.

A condurre il dialogo con l’autrice sarà Rosanna Malatesta. Tutti i ricavi della vendita del volume saranno devoluti alla Asm Onlus, associazione che si occupa di finanziare la ricerca sulle patologie neonatali. «Incontrerò i miei compaesani a Castiglione Messer Marino e sarà emozionante tornare con la mia storia, proprio dove tutto è iniziato» il commento di Tiziana Magnacca.