Chiesa gremita a Belmonte del Sannio per il “ritorno” di don Antonio Di Palma

Ha curato le anime e la chiesa di Belmonte del Sannio per oltre un ventennio ed evidentemente ha seminato bene stando alla risposta che i fedeli gli hanno tributato al suo “ritorno”. Chiesa gremita di persone, come non accadeva da anni, a Belmonte del Sannio, dove nei giorni scorsi ha celebrato la messa don Antonio Di Palma, l’ex parroco. Il sacerdote attualmente è parroco a Schiavi di Abruzzo, ma nei giorni scorsi è tornato nella sua ex sede parrocchiale per celebrare una messa.

«La chiesa era gremita di cittadini, accorsi a salutare il nostro amato ed indimenticabile sacerdote. – raccontano i fedeli del piccolo centro montano dell’Alto Molise – Don Antonio ha lasciato tanti bellissimi ricordi a tutti noi belmontesi. Non c’è un cittadino che non parli bene di lui». Alla cerimonia era presente anche il sindaco Errico Borrelli, che per tanti anni ha affiancato il parroco da amministratore locale, gli altri esponenti della giunta comunale e i componenti del Consiglio, compresi gli esponenti della minoranza. «Un uomo che riesce ad unire un popolo intero, – chiudono da Belmonte -compresa la politica».