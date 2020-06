Chirurgo plastico sotto inchiesta, Ettore Iavicoli estraneo alla vicenda

Liste di attesa e diagnosi manipolate per effettuare interventi di chirurgia estetica, il medico chirurgo Ettore Iavicoli completamente estraneo alla vicenda. In merito alla notizia data dei giorni scorsi circa una indagine della Procura di Roma per presunti illeciti commessi in un ospedale della Capitale da chirurghi plastici, tra i quali un medico di origini agnonesi, giunge in redazione la precisazione del dottor Ettore Iavicoli, in servizio presso l’ospedale “Caracciolo” e specialista in chirurgia estetica. Il professionista fa sapere di essere completamente estraneo alla vicenda che evidentemente riguarda un suo collega, sempre di origini agnonesi.

