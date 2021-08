Chiusa da un anno, via Gamberale festeggia il triste compleanno

Via Preside Gamberale, ad Agnone, resterà interdetta al traffico anche per il mese di agosto. La chiusura dell’importante arteria che mette in collegamento il centro cittadino con il Polo scolastico di Maiella ormai risale a circa un anno fa quando la Procura della Repubblica di Isernia sequestrò la strada. Alla base del provvedimento il danneggiamento, causa infiltrazioni di acqua, di alcuni archi sottostanti la strada, che a quanto pare, avrebbero messo a repentaglio la stabilità della stessa. Il Comune dal canto suo sta tentando di sanare la problematica e nei prossimi giorni assegnerà la progettazione delle nuove opere ad uno studio ingegneristico di Isernia.

“Speriamo di far partire i nuovi lavori quanto prima” afferma il primo cittadino Daniele Saia che, intanto, si sbilancia in una previsione: “Cascasse il mondo ma per l’avvio del nuovo anno scolastico via Preside Gamberale sarà riaperta al traffico”. Inutile ribadire come i ritardi della riapertura stanno creando non pochi problemi al traffico cittadino. E numerose anche le proteste dei residenti del rione Maiella esasperati da uno stato di fatto che ormai perdura da oltre dodici mesi. Il tutto accade durante un mese, agosto, che vede Agnone raddoppiare la popolazione. Una vicenda insomma che grida vendetta anche nei confronti di quei cittadini, i quali, stanno facendo di tutto per ritardare la partenza delle nuove opere. A buon intenditor…