Cibus di Parma, Marcell Jacobs testimonial del nuovo pacco di pasta de ‘La Molisana’

La grande fiera Cibus dedicata agli operatori agro-alimentari aprirà i battenti martedì prossimo a Parma. Saranno circa 60mila i visitatori attesi provenienti da tutto il mondo, oltre 3mila aziende espositrici, 500 novità di prodotto, 36 start up da sei paesi. L’edizione 2022, tornata alle date storiche, sarà come sempre una grande piattaforma d’incontro per tutti i brand presenti.

NUOVO PACK E NUOVI FORMATI DELL’INTEGRALE – La Molisana coglierà l’occasione per presentare il nuovo pack della linea integrale interamente riciclabile nella carta. Una strategia di natura etica e frutto di un lungo lavoro che l’azienda ha percorso investendo molto per arrivare ad una confezione che, attraverso un design contemporaneo con colori che rimandano alla terra e al grano, sapesse esprimere il suo patrimonio valoriale: oltre un secolo di storia, la scelta del solo grano italiano, la tracciabilità della materia prima, il presidio dell’intera filiera di molino e pastificio. L’azienda prosegue in tal modo il suo impegno nella sostenibilità tagliando altri 40mila chili di plastica all’anno oltre i 230mila kg della confezione di pasta classica (dato stimato 2021/2022). “Il pack è il più importante biglietto da visita del brand- afferma l’amministratore delegato, Giuseppe Ferro – E’ un supporto parlante che sublima valori, messaggi e mission proprio nel momento in cui si concretizza l’acquisto. La scelta della carta risponde anche ad una sensibilità diffusa tra i consumatori sempre attenti all’origine dei prodotti che acquistano. Il Cibus sarà l’occasione anche per presentare tre nuovi formati integrali, l’ orecchietta rigata, la linguina e la pasta mista”. La Molisana partecipa al progetto Impatto Zero di LifeGate grazie al quale sono state calcolate, ridotte e compensate le emissioni di CO2 prodotte dalla carta certificata FSC tramite l’acquisto di crediti di carbonio generati dalla creazione e tutela di foreste in crescita in Madagascar, Italia e Brasile.

“LA FIBRA” DI MARCELL JACOBS – Sarà il campione olimpico Marcell Jacobs, presente allo stand il 5 maggio alle ore 12, a lanciare la campagna “La fibra del campione” dedicata alla pasta integrale, quella che il testimonial della Molisana mangia abitualmente.

NUOVI GNOCCHI DI PAPATE – Tra le novità di prodotto gli gnocchi, impastati a caldo con patate cotte a vapore, nel nuovo pack sempre riciclabile nella carta.

NOVITA’ ESTERO – “Il Cibus è l’occasione per presentare il nuovo dress code del pacco per il mercato internazionale – afferma il direttore export, Giuseppe Sacco – Per la prima volta ci presenteremo sui mercati del Nord America con l’astuccio, enfatizzando ulteriormente il segmento premium cui apparteniamo da sempre. I nostri clienti più importanti– conclude Sacco – verranno in fiera da ogni angolo del globo per poi concludere il viaggio in Molise presso il nostro stabilimento”.