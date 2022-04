Gattini in una busta della spazzatura, salvati da una pattuglia dei Carabinieri

Il provvidenziale intervento dei Carabinieri della stazione di Frosolone ha evitato il peggio per due piccoli di gatto abbandonati in pieno centro cittadino, altrimenti destinati a morte certa. Ad attirare l’attenzione dei militari di pattuglia sono stati degli impercettibili movimenti provenienti da una busta di plastica adagiata accanto ad alcuni cassonetti dell’immondizia. C’è voluto poco per i militari per scoprire che nella busta c’erano due cuccioli, probabilmente abbandonati subito dopo la nascita e talmente piccoli da stare nel palmo di una mano. Dopo aver allertato il servizio veterinario di zona i militari li hanno immediatamente recuperati e adagiati in una capiente scatola di cartone, trasportandoli presso la vicina caserma dell’Arma dove li hanno rifocillati con del latte. I cuccioli sono quindi stati affidati al personale del servizio veterinario dell’azienda sanitaria regionale per le cure del caso.

Le indagini proseguono per accertare l’identità dell’autore o degli autori dell’ignobile gesto che, qualora identificati, rischiano una pena fino ad un anno di arresto come previsto dall’attuale normativa in tema di maltrattamenti e abbandono di animali.