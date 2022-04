Dottore di ricerca in Scienze Farmaceutiche, auguri a Rita Marinelli

Titolo di dottore di ricerca in Scienze Farmaceutiche. E’ quello conseguito da Rita Marinelli all’Università di Perugia. La dottoressa agnonese ha discusso brillantemente in lingua inglese la tesi dal titolo: “Vitamin E metabolism and nutrition: models and lipidomics strategy of investigation”. A Rita le congratulazioni più vive per un cammino professionale ricco di soddisfazioni, giungono dai familiari, dal compagno, amici e dalla redazione de l’Eco online.

Correlati