Cinghiali “confidenti” nell’abitato, pronto intervento della Polizia provinciale

Non si è fatta attendere la risposta della Polizia provinciale di Chieti alle sollecitazioni giunte, appena nei giorni scorsi, dal sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca. Il primo cittadino, sulla scorta delle numerose segnalazioni dei suoi concittadini, ha richiesto l’intervento della Polizia provinciale per tentare di arginare, mediante mirate operazioni di controllo, il fenomeno della proliferazione massiccia dei cinghiali. Oltre a creare danni al comparto agricolo, infatti, saccheggiando orti e colture, i voraci ungulati rappresentano anche un pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto in relazione alla circolazione stradale, atteso che sempre più frequentemente si spingono all’interno del centro abitato.

Il sindaco Magnacca, nei giorni scorsi, insieme al primo cittadino di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, ha sollecitato l’attivazione di operazioni di controllo delle popolazioni di cinghiali ad opera della Polizia provinciale. Nella giornata di ieri una pattuglia del corpo in avvalimento alla Regione Abruzzo si è portata sul posto, a Castiglione Messer Marino, per il coordinamento delle operazioni di controllo. Le attività saranno gestite e supervisionate dall’ispettore Claudio Sciorilli.