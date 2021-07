Cinghiali: convocato il Consiglio, Imprudente ha già pronto l’emendamento sblocca-selecontrollori

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha convocato la prossima seduta dell’Assemblea legislativa per mercoledì 21 luglio, alle ore 11, presso la Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno: il riconoscimento del debito fuori bilancio per le prestazioni rese da Abruzzo Engineering; il progetto di legge “Partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione “Mir – Museo italiano del Realismo” e la relazione annuale del Difensore civico (anno 2020). Potrebbe essere quella la seduta utile per approvare le auspicate correzioni alle recenti modifiche della legge regionale che regola le attività venatorie ed in particolare il controllo della fauna selvatica. Nei giorni scorsi l’assessore regionale Emanuele Imprudente aveva annunciato di avere già pronto l’emendamento che consentirebbe alla Polizia provinciale di abbattere cinghiali su tutto il territorio avvalendosi della collaborazione volontaria e gratuita dei selecontrollori. Un provvedimento auspicato e atteso dalle associazioni agricole e invece inviso dalle squadre di cinghialai e da quelle associazioni venatorie notoriamente ostili agli abbattimenti selettivi in quanto considerati, questi ultimi, dannosi per il mantenimento in vita della pratica della braccata.

In primo piano l’assessore regionale alla Caccia, Emanuele Imprudente (Lega)