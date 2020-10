Cinghiali in autostrada: due morti e un ferito. Caretta punta l’indice sul ministro Costa

«Due morti e un ferito a causa dello schianto tra un’auto e un branco di cinghiali presenti sull’A26. L’ennesima tragedia evitabile se in Italia ci fossero ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente in grado di gestire la fauna selvatica problematica e in particolare l’enorme proliferazione di ungulati, tematica sulla quale ho presentato uno specifico progetto di legge.

Il ministro Bellanova e il ministro Costa, nonostante le segnalazioni e gli allarmi, hanno scelto di non decidere, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Oggi altre due famiglie piangono i loro cari che non sono morti a causa del fato, ma per l’incuria di chi ora dovrebbe prendersi le responsabilità dell’accaduto».

E’ quanto dichiara l’onorevole Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia, commentando il grave episodio di cronaca.