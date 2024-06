Cinghiali: non effettuano il 20 per cento degli abbattimenti, l’Atc Vastese sospende metà delle squadre e paralizza la selezione

Metà delle squadre di caccia al cinghiale in selezione è stata sospesa dall’Atc Vastese per non aver effettuato almeno il venti per cento degli abbattimenti previsti dal piano. Il comitato di gestione, o quel che ne resta, da sempre ostile alla selezione, ha optato per una sorta di rotazione in base alla quale cacciatori di altre squadre dovrebbero andare a sparare sotto casa di quelle sospese. Il rischio concreto è quello di creare inutili frizioni tra cacciatori delle diverse zone e in ultima analisi la paralisi totale della stessa caccia di selezione.

In una nota inviata ai capi squadra, il presidente dell’Atc Vastese, Marco Scarpone, comunica che «nell’ultima seduta del comitato di gestione si è deciso di attivare la rotazione da mercoledì 19 giugno, sospendendo la selezione alle squadre che alla data del 19 sono sotto la soglia del 20 per cento e per quelle che sono oltre il 20 per cento possono ruotare all’interno della propria macroarea, applicando in tal modo le direttive della Regione previste dal disciplinare della caccia di selezione all’articolo 6, comma 1».

Marco Scarpone, presidente dell’Atc Vastese

Il Comitato di gestione, tra l’altro, è praticamente dimezzato , perché una decina di componenti, da mesi ormai, non partecipa più alle sedute in polemica e dissociandosi totalmente dalla gestione della presidenza, con particolare riferimento a questioni delicate, già oggetto di diffide e segnalazioni in Regione, che attengono il bilancio consuntivo.

Si indicano, di seguito, le squadre che non hanno raggiunto l’obiettivo del 20 per cento e sono, quindi, sospese dalla caccia di selezione e le squadre che potranno effettuare la rotazione nelle zone delle squadre sospese, suddivise per macroarea:



Macroarea 1

Sospese: Auro D’Alba, Faro, I Grifoni, Olmi.

Possono effettuare la rotazione i selecacciatori delle seguenti squadre: I Briganti, I Lupi Della Montagna,

Ettore Bruno, Fox, SMMD Fraine, Gli Ultimi.

Macroarea 2

Sospese: Volpe Bianca, Dogliola 1, Il Branco, Mose, Mustafa, San Michele Di Liscia.

Possono effettuare la rotazione i selecacciatori delle seguenti squadre: Fresa 1, La Sanbonese, San

Michele di Vasto, L’Wastarule, Gaspari, Il Solengo di Furci.

Macroarea 3

Sospese: Bomba Medio Sangro, Rotella, Attenti A Quei Due, Geppetto, Arcobaleno, Barbanera,

Giaguaro.

Possono effettuare la rotazione i selecacciatori delle seguenti squadre: I Veri Fratelli di Atessa, La

Squadra, Spina.

Macroarea 4

Sospese: Aron, Cobra 11, Gli Amici Di Montesorbo, La Belva Nera, La Selva, Lupi del Sinello.

Possono effettuare la rotazione i selecacciatori delle seguenti squadre: Folgore, I Gissani.

Macroarea 5

Sospese: Albatros, Luna 1, Madonna Del Lago.

Possono effettuare la rotazione i selecacciatori delle seguenti squadre: Lea, Alfa, Morena, Cupello, Gli

Intoccabili, Vallevo, Associazione Cinghialai Paglieta, La Rinascita 2, Rambo, I Pionieri, Ottaviano 2,

Mari e Monti, Incoronata, Luna 0.