Calcio, il Fiuggi passeggia sull’Agnonese. Traballa la panchina di Senigagliesi

L’Agnonese regge un tempo, poi nella ripresa crolla sotto i colpi dell’Atletico Terme Fiuggi che rifila tre reti ai molisani. Formazione di Stefano Senigagliesi alla settima sconfitta su dieci gare disputate. Ancora una volta i granata dimostrano l’incapacità di racimolare punti con una difesa “colabrodo” che in 180 minuti ha incassato la bellezza di sette reti. Questa volta a trafiggerla con facilità estrema l’undici laziale allenato da Incocciati. A sbloccare il risultato ci pensa Foglia (52’) bravo ad approfittare di una madornale incertezza di Landi.

L’esultanza di Papaseiro abbracciato dall’ex di turno Frabotta

Il raddoppio giunge pochi minuti più tardi (57’) ad opera di Del Duca lesto ad insaccare di testa su calcio d’angolo. A dieci minuti dalla fine Papaseiro cala il tris su azione di contropiede. Il risultato finale non ammette alcuna replica con l’Olympia sempre penultima in classifica con appena tre punti. Traballa la panchina di Senigagliesi che paga oltremisura scelte societarie e di mercato alquanto opinabili. E mercoledì si torna in campo ad Aprilia.

Per le altre molisane vittoria all’inglese del Campobasso che in trasferta supera il Porto Sant’Elpidio grazie alle marcature di Candellori e Di Domenicantonio. Pareggio a reti inviolate per il Vastogirardi che al ‘Di Tella’ ferma sullo 0-0 il temibile Notaresco.

Tutti i risultati della XIV giornata: Sant’Elpidio-Campobasso 0-2; Fiuggi-Agnonese 3-0; Albalonga – Vastese 1-1; Pineto-Aprilia 1-1; Giulianova-Castelfidardo 2-3; Tolentino-Castelnuovo Vomano 2-2; Vastogirardi-Notaresco 0-0. Rinviate: Recanatese-Matese; Rieti-Montegiorgio.

La nuova classifica: Campobasso** 27, Castelnuovo Vomano 26, Rieti* 24, Notaresco**22, Albalomga 21, Vastogirardi* 20, Recanatese*****, Castelfidardo*, Fiuggi* 18, Pineto** 17, Vastese 15, Montegiorgio*****, Aprilia* 14, Tolentino***12, Matese ***10, Giulianova ** 6, Agnonese**** 3, Sant’Elpidio*** 2. (ogni asterisco una gara in meno)