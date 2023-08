Clamoroso al ‘Civitelle’, l’Olympia Agnonese riparte con una nuova squadra societaria. Ecco i nomi

“L’Olympia riparte da uomini e professionisti che convintamente e non senza sacrifici hanno deciso di proseguire il discorso calcio nella nostra città. Per questo sento di ringraziare pubblicamente tutti per il grande spirito di attaccamento dimostrato ai colori granata. Un progetto nel quale crediamo ciecamente. Intendiamo proseguire su questa strada puntando alla valorizzazione dei giovani principalmente a salvaguardia di bilancio, da marketing territoriale e coinvolgimento sociale. L’Agnonese c’è e ci sarà, ma solo con l’aiuto di tutti potrà tornare ad essere grande. L’invito va a tutta la cittadinanza, ai tifosi e alle forze imprenditoriali”.

Sono le parole del riconfermato presidente Mario Russo che malgrado tutto ha deciso di continuare l’avventura in granata. Lo farà con al fianco una nuova squadra composta dal vice presidente vicario Fernando Sica a cui spetterà la gestione organizzativa del settore giovanile scolastico. Giuseppe Verdile ricoprirà il ruolo di direttore generale, mentre Nicola Capparozza sarà il segretario. Presidente onorario nominato l’ex manager Enzo Carmine Delli Quadri.

Diversi i collaboratori che hanno risposto presente alla chiamata di Russo tra i quali: Gelsomino De Vita, Rocco Paglione, Michele Barrassi, Michele Di Ciocco, Carmelo Cocucci, Raffaele Catolino, Francesco Padula, Simone Faiazza, Emilio Di Pietro, Paolo Porrone, Antonio Leonelli, Enrico Rusi, Dominique Marcovecchio, Yannick Brisotto, Antonio Porfilio, Fausto Cimmino, Luigi Di Niro, Francesco Lomastro, Marco Orlando, Giovanni Di Claudio e Fernando Cocucci.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico al tandem Mauro Marinelli e Maurizio Sabelli il compito di individuare il tecnico e i componenti della rosa. A far parte del consiglio direttivo anche il sindaco Daniele Saia, l’assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli e il delegato allo Sport, Franco Marcovecchio.