Clandestini in provincia di Isernia: espulsione dal territorio nazionale per sei cittadini stranieri

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato per verificare la posizione giuridica degli stranieri soggiornanti nella provincia pentra. Nel mese di novembre l’attività dell’Ufficio Immigrazione è stata intensa: infatti sono stati sottoposti ad espulsione dal territorio nazionale sei cittadini stranieri.

Per uno di loro, gravato da numerosi precedenti penali, si sono aperte le porte del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca di Isonzo (GO), dove è stato accompagnato in attesa del rimpatrio. Per gli altri è stato emesso l’Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Inoltre sono stati avviati procedimenti amministrativi di rigetto di permessi di soggiorno nei confronti di altri 4 cittadini extracomunitari per la mancanza di requisiti di legge e sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, durante gli accertamenti a loro carico, due datori di lavoro, per la violazione di cui all’art. 22 c.12 del Decreto Legislativo 286/98 (occupazione di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno).