Santa Barbara: il cardinale Tagle celebra la messa per la patrona dei Vigili del fuoco

Come da tradizione si è svolta ieri la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, svolta in concomitanza del 25° anniversario di consacrazione della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore di San Lazzaro (ISERNIA), con una Solenne Celebrazione presieduta da Sua Eminenza Luis Antonio Gokim Cardinale Tagle, Prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione dei popoli, con la partecipazione di numerose autorità ecclesiastiche tra cui il Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro monsignor Camillo Cibotti.

Alla Celebrazione oltre ad una cospicua presenza di Vigili del Fuoco erano presenti le massime Autorità Civili e Militari della Provincia di Isernia e della Regione Molise; durante la SS. Messa è stato donato a S.E., dal Comandante VVF un elmo dei Vigili del Fuoco con targa ricordo. Preliminarmente alla Cerimonia sono state consegnate nella sala parrocchiale le benemerenze al personale Vigili del Fuoco e per l’occasione in Piazza Palmerini sono stati schierati i mezzi VVF.

Analoghe celebrazioni sono state svolte ad Agnone dal personale del distaccamento.