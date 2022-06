Coadiutore abilitato al controllo del cinghiale, partono i corsi in Molise

Coldiretti Molise organizza con il patrocinio della Regione Molise, specifici corsi di Abilitazione al Selecontrollo e Coadiutore abilitato al controllo del cinghiale validati I.S.P.R.A. mirati al contenimento della specie sul territorio della regione.

Il corso abilitativo è rivolto:

· ai titolari di azienda agricola, proprietari o conduttori di fondi, ricadenti nella regione Molise e in possesso di porto d’armi per uso venatorio in corso di validità;

ai titolari di porto d’armi in corso di validità per uso venatorio residenti nella regione Molise da almeno 3 anni.

Il corso avrà una durata di:

· 25 ore, con quota di partecipazione di Euro 90 per coloro che non sono in possesso di precedenti titoli abilitativi riconosciuti.

· 12 ore, con quota di partecipazione di Euro 40, per coloro che sono in possesso del titolo abilitativo alla caccia di selezione nella Regione Molise.

Al termine della fase formativa il candidato che avrà frequentato il corso per almeno l’80% delle ore previste dovrà sostenere un esame scritto ed una prova orale il cui superamento darà diritto d’accesso alla prova finale abilitativa di tiro.

Il modello di domanda per l’iscrizione al corso è fruibile sul sito Internet di Coldiretti Molise (https://molise.coldiretti.it/), e sui siti istituzionali degli A.T.C. della regione Molise. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, corredata di documento di identità del richiedente, copia del porto d’armi e copia della ricevuta di versamento, dovrà essere trasmessa via mail al seguente indirizzo: selecontrollo.molise@coldiretti.it. Le domande potranno essere presentate a partire dal 6 giugno e fino al 30 giugno 2022.