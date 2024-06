Cocaina nascosta dietro il pannello della portiera: 38enne arrestato dai Carabinieri, ma è già ai domiciliari

Avezzano – La scorsa sera, un 38enne straniero è stato arrestato mentre tentava di smerciare diverse dosi di cocaina possedute all’interno dell’auto su cui si spostava. I militari del nucleo radiomobile non gli hanno lasciato scampo precludendogli ogni via di fuga.

Il veicolo sospetto, con alla guida il 38enne straniero, è stato fermato in una zona periferica della città nel momento in cui il conducente stesso azzardava, senza nemmeno scendere dall’auto, uno strano approccio con gli occupanti di un’autovettura affiancata e subito dopo dileguatasi. Una manovra, questa, che ha innescato più approfonditi controlli da parte della pattuglia operante che, sul posto, ha eseguito una perquisizione personale e veicolare.

All’esito delle operazioni sono spuntati fuori oltre 10 grammi di cocaina suddivisa in singole dosi, alcune delle quali occultate nelle tasche dei pantaloni indossati dal perquisito. La maggior parte della droga, invece, era nascosta dietro il pannello della portiera del mezzo controllato. Concluso l’intervento, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Un dettagliato rapporto sul fatto è arrivato sulla scrivania del p.m. in turno alla procura della Repubblica di Avezzano, che ha richiesto la convalida al gip del tribunale. Nel frattempo, l’arrestato è stato ammesso ai domiciliari. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza e destinazione dell’intero quantitativo di droga rinvenuto e sequestrato.