Cocaina nascosta nel pacchetto di sigarette, abruzzese in manette

Intercettato nella zona di Altino, a bordo dell’auto nascondeva cocaina.

Ancora controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della

Compagnia di Lanciano ed ancora una volta, nella rete finisce uno

spacciatore di droga. I militari agli ordini del Capitano Vincenzo

Orlando, nel pomeriggio di ieri, nel corso di uno specifico servizio

posto in essere per l’individuazione di potenziali spacciatori, in

località Selva di Altino hanno intercettato un’utilitaria Fiat Punto

con a bordo un uomo che procedeva speditamente in direzione

Piane d’Archi.

Tempestivamente seguito, il veicolo è stato

successivamente raggiunto e sottoposto a controllo e, nella

circostanza, l’occupante evidenziava un ingiustificato stato di

irrequietezza che induceva i militari ad approfondire le verifiche

mediante una perquisizione personale e veicolare. Nel corso

dell’attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile

hanno trovato, occultato sotto la scatola dello sterzo, un

pacchetto di sigarette contenente un involucro in plastica con

all’interno circa 8 grammi di cocaina. La perquisizione è stata

pertanto estesa all’abitazione dell’uomo ed anche qui i

Carabinieri hanno trovato altri 3 grammi di cocaina ed un

bilancino di precisione a conferma della finalità di spaccio della

droga sequestrata. A seguito di tale rinvenimento, il 53enne

di Perano è stato dichiarato in stato di arresto e su

disposizione della Procura della Repubblica di Lanciano, tradotto

presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in

attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo

previsti per la mattinata odierna. Sono in corso verifiche per

stabilire la provenienza dello stupefacente, sicuramente

destinato alla zona frentana.