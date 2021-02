Coldiretti Molise consegna pacchi alimentari solidali alle famiglie di Agnone in difficoltà

L’amministrazione comunale di Agnone ringrazia la Coldiretti Molise «per aver messo a disposizione di varie famiglie bisognose, individuate dal Comune e residenti nel paese altomolisano, pacchi alimentari solidali, nell’ambito dell’iniziativa benefica».

La campagna di solidarietà promossa da Coldiretti, attiva su tutto il territorio nazionale, è rivolta alle famiglie che attraversano notevoli difficoltà economiche nel loro vivere quotidiano, anche a causa del dilagare della pandemia da Covid-19.

«I pacchi donati dalla Coldiretti – ha evidenziato il sindaco di Agnone, Daniele Saia – contengono prodotti agroalimentari 100 per cento Made in Italy e costituiscono un aiuto concreto per le famiglie beneficiarie, duramente colpite dalla crisi. Ringrazio la Coldiretti e ed il Segretario di zona di Agnone, Sebastiano Fiadino, per la sensibilità e la disponibilità mostrata nei confronti della nostra comunità».