Colleziona alias e reati in materia di droga: nigeriano clandestino esce dal carcere e viene espulso

Personale della Questura di Isernia, coordinato dal Questore Davide Della Cioppa, ha dato esecuzione al provvedimento di espulsione emesso dalla Prefetto di Isernia nei confronti del cittadino extracomunitario, di anni 29, di nazionalità nigeriana, sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione, scarcerato in pari data dalla locale casa circondariale.

Il medesimo, sbarcato a Lampedusa nel 2014 e trasferitosi a Roma dove chiedeva la protezione internazionale, non riconosciutagli, segnalato nel casellario centrale di identità con numerosi alias, a seguito della commissione di reati inerenti alle sostanze stupefacenti è stato ritenuto quale persona pericolosa per la sicurezza pubblica.

Pertanto, su assegnazione del Servizio Immigrazione del Ministero dell’Interno, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza-Palazzo San Gervasio, per essere ivi trattenuto per il tempo strettamente necessario alla sua identificazione ed all’ottenimento di un documento di identificazione idoneo al suo rimpatrio.