Guida dopo aver assunto sostanze alcoliche, sanzione e segnalazione all’autorità giudiziaria

Castel di Sangro (AQ) – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia hanno potenziato i servizi di pattugliamento finalizzati a contrastare ogni forma di illegalità e normalizzare il traffico veicolare, specie quello rappresentato dai tanti gruppi di “centauri” che hanno preso d’assalto, complice il bel tempo, le strade del vasto comprensorio montano. Nei quattro giorni di “ponte” iniziato nella giornata del 25 aprile, festa della Liberazione, più di 50 sono stati gli equipaggi impiegati tra quelli del nucleo radiomobile e delle stazioni territoriali, che hanno vigilato lungo le vie dei centri abitati e quelle di collegamento tra le aree più frequentate del Parco Nazionale d’Abruzzo.

All’esito dei servizi di vigilanza sono state identificate poco più di 700 persone distribuite a bordo di 393 veicoli controllati, 25 delle quali sono state sanzionate per riscontrate violazioni al codice della strada. In un caso, a un conducente di un mezzo, è stata comminata la sanzione per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e per questo segnalato all’autorità giudiziaria. In tutto, sono stati 26 i punti decurtati sulle abilitazioni alla guida e tre le patenti ritirate. 5 i mezzi sottoposti a sequestro. Nel corso dei servizi, inoltre, sono stati controllati anche 107 attività commerciali.

Le sanzioni amministrative, contestate dai militari dell’Arma, hanno complessivamente totalizzato un importo di 4200 euro, che i trasgressori dovranno corrispondere nei termini stabiliti dalle norme violate.

Nei prossimi giorni, anche in vista della festa del 1° maggio, si prevedono ulteriori e maggiori controlli sule strade.