Colti con uno spinello, aggrediscono i Carabinieri: coppia finisce in manette

A L’Aquila una giovane coppia, nel corso di uno dei consueti servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti messi in atto dai carabinieri in città, è stata arrestata in flagranza per resistenza a un pubblico ufficiale. Nello specifico, dopo che il controllo personale aveva permesso di rinvenire addosso all’uomo, un 31enne di origine straniera residente in città, uno spinello già confezionato, i militari della stazione di Pizzoli hanno deciso di perquisire la sua abitazione. Una volta in casa, però, l’uomo e la sua compagna, una 24enne italiana, hanno aggredito i carabinieri, tentando di occultare altro stupefacente. Tentativo vano, dato che sono stati recuperati alcuni grammi di cocaina e di sostanze da taglio. La posizione dei due, già noti alle Forze dell’Ordine, sarà esaminata dall’Autorità Giudiziaria, che nel frattempo ne ha disposto gli arresti domiciliari.

