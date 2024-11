Stalking: evade dai domiciliari, 76enne rintracciato e arrestato sotto casa della ex

Ad Avezzano un 30enne di origine straniera, già agli arresti domiciliari per furto e danneggiamento, è stato arrestato dai Carabinieri del posto. Nonostante gli fosse stato applicato il braccialetto elettronico, infatti, l’uomo avrebbe continuato a non rispettare le prescrizioni che gli erano state imposte dall’Autorità Giudiziaria. Violazioni che, documentate e segnalate dai carabinieri, hanno portato il G.I.P. del Tribunale di Avezzano a disporre per lui la custodia in carcere.

Inasprita la misura in atto anche per un uomo residente a L’Aquila, per il quale si sono aperte le porte del carcere. Si tratta di un 76enne ai domiciliari per stalking, evaso e rintracciato dai militari della stazione di Paganica sotto casa dell’ex moglie, nei cui confronti il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila ha disposto, in poco tempo, due aggravamenti, dato che anche la misura degli arresti domiciliari era stata applicata a seguito delle violazioni del divieto di avvicinamento alla vittima.