Coltivano piante di cannabis nel centro storico, in casa un chilo e mezzo di marijuana: due arresti

Piantine di cannabis indica in giardino. Il pollice verde stupefacente di qualche residente in Castel di Sangro non è sfuggito all’occhio attento di una pattuglia dei Carabinieri della locale compagnia impegnata in normali controllo del territorio.

I militari, dopo aver notato le piante all’interno del giardino di un’abitazione del centro storico, hanno deciso di effettuare una perquisizione sia personale che domiciliare, all’esito della quale sono state rinvenuti e posti sotto sequestro circa un chilo e mezzo di marijuana, quattro piante di cannabis indica, due serre artigianali realizzate con delle tende, nonché tutto il necessario per la coltivazione illegale. In manette sono finiti due cittadini italiani, uno del 1978 e l’altro del 1989, entrambi posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente di Sulmona.