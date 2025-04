Giorgia Meloni arriva in elicottero a Ortona per salire a bordo della Nave Vespucci

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa mattina a Ortona (Chieti) ha visitato il Villaggio IN Italia ed è salita a bordo della Nave Amerigo Vespucci.

La presidente del Consiglio è stata accolta dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dalle altre autorità politiche e militari presenti.

La Premier ha salutato l’equipaggio che aveva già incontrato, a gennaio 2025, nel corso della 33esima tappa del Tour Mondiale Vespucci a Gedda (Arabia Saudita).

Il progetto “Tour Mediterraneo e Villaggio In Italia” nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto ed è sostenuto dalla Difesa e da 12 Ministeri.

Il Villaggio IN Italia è un luogo di racconto e condivisione dell’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.