“Laboratori di Territorio”, Castel del Giudice scelto come Comune simbolo della rinascita delle aree interne dell’Appennino

La sfida di Castel del Giudice continua. La Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali di Roma sceglie il comune simbolo della rinascita delle aree interne dell’Appennino per il percorso “Laboratori di Territorio”, un progetto di accompagnamento diretto della durata di sette mesi riservato a 3 borghi assegnatari delle risorse del Bando Borghi del PNRR – Linea A.

Dopo la prima fase con una masterclass di capacity building in presenza a Roma a cui ha partecipato l’ingegnere Rosita Levrieri, Responsabile Unico del Progetto Castel del Giudice Centro di (Ri)Generazione, per agevolare la gestione di interventi complessi come quelli derivanti dalle risorse stanziate per gli interventi del PNRR di “Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”, Castel del Giudice è stato individuato assieme ai comuni di Gerace (RC) e Ulussai (NU) per la seconda azione dei “Laboratori di Territorio”. Il percorso di accompagnamento diretto durerà da gennaio a luglio 2025 e sarà realizzato con il supporto di esperti senior di progettazione culturale (Cristina Mottironi e Roberta Franceschinelli) e con il coinvolgimento di una risorsa junior per ciascun borgo che, con la sua presenza continuativa sul progetto e immersa nella realtà locale, farà da perno tra gli esperti senior e l’Amministrazione.

Il Comune di Castel del Giudice, vincitore del Bando Borghi – Linea A del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per la rigenerazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, ha in cantiere una molteplicità di azioni ed iniziative al fine di rigenerare il territorio arginando lo spopolamento e sperimentare nuove forme di economia sostenibile.

La situazione sull’avanzamento dei lavori del PNRR sarà illustrata alla cittadinanza domenica 11 agosto 2024, dalle ore 17.00, nel corso di un incontro pubblico in Piazza Marconi a Castel del Giudice, dal sindaco Lino Gentile e dai componenti dell’ufficio unico di progetto del Centro di (Ri)Generazione, un anno dopo la prima assemblea pubblica del Progetto con il quale Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi – Linea A PNRR. Seguirà un momento conviviale e il concerto del Quartetto Bagus.