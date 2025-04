Carabinieri: il generale di corpo d’armata Minicucci in visita alle stazioni in Abruzzo

Tornimparte (AQ) – Si è conclusa nel pomeriggio di oggi fa la visita alla Stazione Carabinieri di Tornimparte del Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli.

Giunto nel Comune amiternino, l’alto Ufficiale, a cui fanno capo le Legioni Carabinieri “Abruzzo e Molise”, “Campania”, “Puglia”, e “Basilicata”, è stato ricevuto dal Comandante di Stazione, Luogotenente C.S. Antonello Cattivera.

Nella caserma di via Ignazio Silone, il Generale Minicucci, rivolgendosi al personale in servizio, ha espresso parole di compiacimento per i risultati conseguiti e di esortazione ad operare sempre con il massimo impegno per raggiungere obiettivi ancora più elevati.

In occasione della visita alla Stazione Carabinieri, il Comandante Interregionale ha avuto l’occasione di incontrare il Sindaco di Tornimparte, Giammario Fiori, il quale ha illustrato le caratteristiche del territorio (si tratta, infatti, di un comune sparso costituito da 23 frazioni) e speso parole di elogio per l’operato dei Carabinieri.

Prima di ripartire per il capoluogo partenopeo, il Generale Minicucci ha voluto sottolineare con simpatia una particolare coincidenza, ossia quella di essere stato il primo Comandante, nel 1986, di un giovane Allievo Carabiniere che frequentava la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso: l’attuale Comandante della Stazione di Tornimparte, Luogotenente C.S. Antonello Cattivera.