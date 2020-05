Colto da malore in quota, cadavere recuperato con il verricello dell’elisoccorso

Non ce l’ha fatta il sessantaquattrenne di Sulmona che questa mattina, durante una escursione sul monte Morrone, ha allertato il 118 con il proprio smartphone mentre veniva improvvisamente colto da un malore.

Era stato proprio lui a chiamare, ma quando il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico ha tentato di ricontattarlo, al telefono hanno risposto due escursionisti, che passando sullo stesso sentiero percorso dall’uomo, la Via delle Signore, lo hanno trovato accasciato a terra.

Il medico, a bordo dell’elicottero del 118 intervenuto da Pescara, non ha potuto far altro che constare il decesso. Attesa quindi l’autorizzazione per la rimozione da parte del magistrato, la salma è stata recuperata con il verricello e trasportata all’ospedale di Pescara.

In supporto dell’equipe del 118 è intervenuta anche una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.