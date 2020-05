Carambola di auto, feriti trasportati in ospedale

Nella tarda mattinata una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta sulla SS 17 al km 210+240 al bivio di San Polo Matese per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Le persone coinvolte erano già state soccorse dai sanitari del 118 e successivamente venivano trasportate presso l’ospedale “Cardarelli” del capoluogo.



Il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti.

Sul posto erano presenti i Carabinieri della compagnia di Boiano per i rilievi del caso.

La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi per permettere le operazioni di soccorso, il traffico veicolare veniva deviato sulla strada parallela del nucleo industriale.