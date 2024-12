Come l’IA stia trasformando i processi di insegnamento e apprendimento, la Winter School organizzata di Accadia

Dal 19 al 22 gennaio 2025, la Winter School organizzata dal Learning Sciences institute (LSi) dell’Università di Foggia, coordinato dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale, porterà nel borgo di Accadia un appuntamento unico nel panorama accademico italiano. Pensato per i dottorandi di ricerca di tutte le Università italiane, l’evento rappresenta un’opportunità straordinaria di formazione avanzata, confronto scientifico e valorizzazione delle eccellenze nel campo della pedagogia.

La Winter School riunirà alcune delle più autorevoli personalità accademiche nel campo della ricerca educativa e delle scienze pedagogiche. Tra i relatori si annoverano il prof. Pier Cesare Rivoltella, la prof.ssa Chiara Panciroli, il prof. Tommaso Minerva, e il prof. Stefano Moriggi, tra i massimi esperti di educazione digitale. La presenza di nomi di tale rilievo assicura un evento di altissimo livello, che offrirà ai partecipanti un percorso formativo interdisciplinare, innovativo e inclusivo.

“Abbiamo lavorato per creare un’esperienza che non sia solo un momento di studio, ma anche un’occasione di crescita umana e culturale”, ha dichiarato la prof.ssa Giusi Antonia Toto. “Accadia, con il suo paesaggio incantevole, la ricchezza culturale e il profondo senso di appartenenza che unisce la sua comunità, rappresenta un contesto ideale per stimolare una riflessione autentica e significativa sull’importanza dell’educazione e della ricerca. La bellezza del luogo non è solo uno sfondo, ma diventa una fonte di ispirazione che invita alla creatività e al dialogo. Sono fermamente convinta che questa Winter School non solo favorirà lo scambio di idee, ma segnerà anche l’inizio di nuove prospettive, reti collaborative e iniziative capaci di lasciare un impatto duraturo nella comunità accademica e oltre”.

L’iniziativa si distingue per la capacità di coniugare eccellenza accademica e attenzione al territorio. Grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Accadia, noto per il suo impegno nella promozione culturale e formativa, il borgo diventerà un luogo di incontro tra tradizione e innovazione.

Il prof. Giorgio Mori, delegato alla Didattica, ha evidenziato come la Winter School rappresenti un’occasione cruciale per i dottorandi italiani: “Siamo fieri di offrire ai giovani ricercatori uno spazio di confronto con le menti più brillanti della pedagogia contemporanea. Questo evento conferma il ruolo centrale del nostro Ateneo nel promuovere l’innovazione e la qualità nella formazione avanzata. L’Università di Foggia si impegna costantemente a rafforzare il legame tra l’accademia e il territorio. La Winter School è un esempio concreto di come la ricerca possa arricchire le comunità locali, valorizzandole e promuovendone il ruolo come fulcro culturale”. Anche il prof. Luigi Traetta, coordinatore dei corsi di formazione per le attività di sostegno, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “La presenza di relatori di tale prestigio e di partecipanti provenienti da tutta Italia rende questa Winter School un appuntamento imperdibile per chi intende contribuire allo sviluppo di un’educazione sempre più inclusiva e innovativa”.

Il programma della Winter School sarà articolato in lezioni magistrali, tavole rotonde, workshop e momenti di discussione aperta, che esploreranno tematiche fondamentali per l’educazione contemporanea, come il ruolo delle tecnologie digitali nella didattica, l’accesso inclusivo all’apprendimento e le nuove metodologie educative. Il suggestivo contesto di Accadia, con la sua ricchezza storica e la sua accoglienza calorosa, sarà il perfetto sfondo per un’esperienza formativa immersiva, capace di ispirare nuove idee e progetti di ricerca.

La Winter School non sarà solo un evento accademico, ma anche un’occasione per scoprire le eccellenze del territorio. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere il borgo di Accadia, con visite guidate e attività culturali organizzate in collaborazione con il Comune, che permetteranno di conoscere da vicino le tradizioni, la storia e l’unicità di questo luogo.

Per iscriversi o ottenere maggiori informazioni sul programma dettagliato, i costi e la logistica, si invita a visitare il sito ufficiale dell’università di Foggia e del Learning Sciences institute o a contattare l’organizzazione all’indirizzo email dedicato learningsciencesinstitute@unifg.it. Questa Winter School si propone non solo come un evento di formazione, ma come un momento di ispirazione e condivisione, destinato a lasciare un segno indelebile nei partecipanti.

Ricerca, innovazione e territorio si incontrano per costruire il futuro della pedagogia.