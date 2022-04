Comitati di quartiere, ad Agnone si vota il 29 maggio per eleggere sei rappresentanti

Ci siamo. Dopo tante parole e promesse, il Comune di Agnone si doterà dei “Comitati di quartiere”. In tutto 8 i quartieri individuati (Agnone Centro storico, Agnone centro, Agnone alta, Villacanale, Fontesambuco, Montagna – Rigaini, Marzovecchio – San Quirico, Sant’Onofrio) che dovranno eleggere 6 componenti del consiglio direttivo. La data fissata per le elezioni è domenica 29 maggio. “I cittadini possono esercitare il diritto al voto in un solo quartiere, precisamente nel quartiere dove sono residenti. Hanno diritto al voto tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno d’età alla data dell’elezione” spiegano da Palazzo San Francesco. “Ciascun elettore – aggiungono dalla casa comune – potrà votare esprimendo una sola preferenza per un componente della lista dei candidati del quartiere. La raccolta delle candidature avverrà presso il Municipio entro le ore 12 del 6 maggio”. La commissione elettorale è composta da Michele Cerbaso, Gabriella Di Niro e Lucia Taccone.

Correlati